De leukste zomerfestivals

Mañana Mañana Festival

Het zelfbenoemde meest relaxte festival van Nederland vindt plaats van 14 t/m 17 juni in Kasteel Vorden. Mañana Mañana is een feest met stoere rockers, oude hippies, leuke meiden, gezinnen en goed volk uit de buurt en strijkt voor de tweede keer neer in Vorden. Het festival telt acht podia waar gedurende het hele festival 120 verschillende optredens worden gegeven. Festivalgangers kunnen genieten van uiteenlopende muziek van klassiek tot punkrock. Wie wil blijven kamperen, kan terecht op de camping naast het kasteel.

Veggie Festival

Van 15 t/m 17 juni wordt het Veggie Festival gehouden in de Scheepsbouwloods in Amsterdam. Hét foodfestival voor veganisten, vegetariërs. Maar vanzelfsprekend is iedereen er van harte welkom. Hoewel niet-vegetariërs nog weleens sceptisch kunnen zijn over een vol plantaardig dieet, heeft het festival een heuse primeur die ook bij hen in de smaak kan vallen: de 100% plantaardige biefstuk. Onder het genot van al het lekkers dat de 15 unieke foodtrucks op het terrein te bieden hebben, kunnen festivalgangers naar livemuziek luisteren of deelnemen aan een van de vele kookworkshops.

Festival Mundial

Op zaterdag 23 en zondag 24 juni staat Tilburg helemaal in het teken van het jaarlijks terugkerende Festival Mundial. Naast het station voegen artiesten van uit hele wereld hun passie voor muziek samen op het zeven podia tellende terrein. Er is onder andere Syrische techno, Italiaanse punkrock en Afrikaanse soul te horen. Trek gekregen van al die buitenlandse muziek? Dan kan je bij een van de 25 foodtrucks heerlijke Mexicaanse nachos, Italiaanse panini’ s of Zuid-Afrikaanse bunny chow eten.

Westland Kros

Op 15 en 16 juni wordt de vijfde editie van De Westland Kros gehouden. Lokale artiesten zoals onder meer Miss Montreal, The KIK en Kensington zullen in Sportpark de Hoge Bomen bijeenkomen en twee dagen lang het publiek verblijden met bekende pop en rock hits. Op dit oer-Westlandse festival staat een echt ketelhuis en kan je in een hangende kas op 50 meter hoogte genieten van het festival.

In Retraite Festival

Het klooster Roepaen in Ottersum stamt uit de 17e eeuw en is het decor voor het jaarlijks terugkerende In Retraite Festival. Het Limburgse kloosterfestival van 6 t/m 9 juli biedt vooral elektronische muziek centraal staat. In de groene omgeving rondom het klooster staan verschillende podia met zowel nationale als internationale Dj’s. ’s Avonds wordt het publiek naar binnen verhuisd waar de muziek tot in de kloostergangen en kapellen doorklinkt.

Nomads Festival

Het Nomads Festival in Sportpark Riekerhaven in Amsterdam op 30 juni duurt slechts één dag, maar is wel degelijk de moeite waard! De muziek bestaat uit een mix van Nederlandse techno, deephouse en soul. Het festival is met opzet op dezelfde dag als Lowlands gepland, om feestgangers die niet van massale drukte houden toch een fijne middag en avond te geven.

Lees hier onze reportage over festivalgangers