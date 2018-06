In aanwezigheid van onze culinair verslaggever Felix Wilbrink en watersportspecialist Epco Ongering happen onze lezers er lustig op los. Dan is het bodempje vast gelegd voor de grootste haringparty van Nederland dat plaatsvindt in het dorp met het grootste aantal visspecialisten, Bunschoten-Spakenburg.

Bekijk ook: Haringbotters vol Telegraaflezers

In het dorpscentrum zijn tal van activiteiten terwijl de lokale vishandel tussen 15.00 en 18.00 uur duizenden gratis haringen uitdeelt. Dit alles om het de opening van het Hollandse Nieuwe seizoen te vieren. Meer informatie vind je hier

Zie hier een kleine impressie:

Onze lezers happen er lustig op los!

Schipper Willem heeft 48 jaar in de bouw gewerkt en brengt nu voor een zakcentje ’s ochtends De Telegraaf rond. „Maar niet bij die viespeuk uit ons dorp met 19 kinderen bij een vrouw die nu in de bak zit”.

