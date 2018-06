Proef legende van Kaatje uit Blokzijl

Iedereen in Blokzijl kent de eeuwenoude legende van Kaatje bij de Sluis. De jonge Kaatje zwaaide de scepter in de keuken van herberg ‘In den Gouden Walvisch’, waar kooplieden, reders en kapiteins hun onderkomen zochten. Over alle wereldzeeën waren haar kookkunsten beroemd. Zelfs zó dat ze in 1732 werd overvallen en beroofd van haar receptenboeken. De daders zijn nooit gevonden, maar rond de Zuiderzeesteden waren haar recepten nog altijd rond. En de arme Kaatje? Die bezweek aan haar verwondingen.

Kaatje bij de Sluis

Inmiddels dineren bij Kaatje bij de Sluis geen kooplieden en walvisvaarders meer, maar fijnproevers die het gebruik van lokale en biologische producten kunnen waarderen. Sterrenkok Peter Postma kookt met producten uit zijn eigen moestuin en met producten die rechtstreeks uit het naastgelegen natuurgebied de Weerribben afkomstig zijn.

Kaatjes Résidence

Na het diner wandelt u naar Kaatjes Résidence, een charmant pand waarin het kleinschalige hotel gevestigd is. Met slechts zeven kamers kunt u er vanuit gaan dat de verzorging en aandacht optimaal zijn. Na een culinair diner is het ontbijt de volgende dag opnieuw een belevenis. Aan uw tafel worden verse broodjes, kazen en andere zuivelproducten geserveerd, hoofdzakelijk biologisch én uit de directe omgeving. Een goede start van de dag!

Culinair arrangement

Vanaf € 109,- p.p.

Inclusief

• Overnachting in Kaatjes Résidence incl. ontbijt

• 5-gangen Michelinsterdiner in Kaatje bij de Sluis

Speciaal voor onze lezers

• Boottocht met de EcoWaterLiner door het gebied de Weerribben/Wieden

• Bij aankomsten vanaf 1 oktober een fles wijn van Wijngaard Maronesse cadeau

