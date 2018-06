Wat koop je voor… € 5.000

Occasionselectie

Toyota Avensis (2003-’08)

De Avensis is een onverwoestbaar model. Vaak zijn deze auto’s als leasewagen ingezet en hebben ze in enkele jaren al een flink aantal kilometers gereden. Maakt niet uit; deze Toyota kan probleemloos tonnen wegdraaien. De Avensis is ruim en comfortabel. De 1.8 is sterk genoeg (1 op 11). Op gaspedaal.nl staan sterke aanbiedingen zoals de donkerblauwe 1.8 Linea Sol (2006, 155.000 km) bij een autobedrijf in Budel voor € 4.750.

Mazda 6 (2003-’07)

Deze eerste generatie Mazda 6 is comfortabel en behoorlijk ruim, met een bagageruimte van minimaal 500 liter. De eenvoudigste benzinemotor is op zich sterk genoeg, maar de sterkere 2.0-versie (1 op 11) is vooral op de snelweg relaxter om te rijden. Bij een occasionaanbieder in Alkmaar lopen we voor € 4.950 tegen een mooie blauwe hatchback aan (2005, 150.000 km) met een rijke uitrusting en 2.0-liter benzinemotor.

Nissan Primera (2002-’08)

De laatste generatie Primera heeft een uitgesproken vormgeving en is daardoor wat onoverzichtelijker. Het model is ruim en comfortabel. De 1.6-liter instapmotor is ondermaats. De 1.8- en 2.0-liter benzinemotoren zijn beter in evenwicht, maar ook behoorlijk dorstig: gemiddeld 1 op 10. De rode vijfdeurs 2.0 ‘Acenta’ (2005, 59.000 km) bijvoorbeeld, die voor € 4.950 te koop staat bij een autobedrijf in Vragender.

Oordeel van de wegenwacht

Toyota Avensis

Normaal gesproken laat deze modelgeneratie van de Avensis je niet in de steek. Toen ze nieuw waren, was er wel een probleempje met het olieverbruik van bepaalde motoren, maar dat heeft Toyota keurig opgelost. Bij de duurste uitvoeringen schijnt het voor te komen dat de levensduur van de dure xenon-koplampen korter is dan die van de auto zelf.

Mazda 6

Bij de Wegenwacht is van deze Mazda 6 niet één euvel bekend dat vaker voorkomt. Er kan altijd iets kapotgaan, maar bij een goed onderhouden exemplaar is de kans daarop uitermate klein.

Nissan Primera

De rubberafdichting van de elektronische ontgrendeling van achterklep kan versleten raken waardoor er vocht en vuil in terecht kunnen komen. Het kofferdeksel gaat dan spontaan open. De Wegenwacht kan het euvel tijdelijk verhelpen. Slechte contacten bij de achterlichten veroorzaken dat de motor even inhoudt zodra je het licht inschakelt.

Ons advies

Dit drietal is aan elkaar gewaagd. Wij zouden gaan voor de Toyota of de Mazda, afhankelijk van het beste inruilbod.