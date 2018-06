Konijn iets te gek op sticks?

Wat een konijn mag eten, hangt (net als bij mensen) af van hoeveel energie er wordt verbrand! Daarnaast groeit het gebit van konijnen hun hele leven door, dus moet er genoeg worden gekauwd om de aangroei af te slijten.

Kauwen op knaagsticks helpt echter amper mee aan afslijting van het gebit.

Dat slijt alleen goed door op ruwvoer (gras, grasbrok en hooi) te kauwen, dus dat moet altijd het hoofdbestanddeel van het voedsel zijn. Knaagsticks zijn een verwennerij, met redelijk veel energie- en voedingsstoffen erin.

Als uw konijn weinig actief is en erg gericht op eten of zelfs al te zwaar is, dan kunt u zo’n stick beter slechts eens per week of nog minder vaak geven.

Een erg actief konijn dat veel beweegt, mag er vaker eentje hebben. Maar let goed op dat hij of zij goed zijn ruwvoer eet.

