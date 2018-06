Zoontje Duitsers kijkt films tijdens cruise: 12.000 euro

KIEL - Een paar video’s bekijken op een mobieltje aan boord van een cruiseschip is voor een familie uit Berlijn een duur grapje gebleken. Het reisje van het Duitse Kiel naar Oslo in Noorwegen op een boot van de rederij Color Line was al bijna weer vergeten, toen de rekening van de telecomprovider op de mat viel: 12.000 euro.