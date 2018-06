De helende kracht van de spotprent

Callahan is een notoire dronkenlap met wortelhaar, die lanterfantend door het leven slentert. Na een met drank doordrenkte avond en een catastrofaal auto-ongeluk, ontwaakt hij in het ziekenhuis: hij is vanaf de nek verlamd. Eenmaal in een rolstoel begint zijn revalidatie, waarna Callahan zich ondanks zijn spastische handen ontwikkelt tot een politiek illustrator met een vlijmscherpe, provocerende stift.

Hoewel documentairemaakster Simone de Vries in 2007 al het portret Touch me someplace I can feel over hem schoot, geniet John Callahan hier in Nederland geen bijster grote bekendheid. Toch is het zwartkomische drama dat Van Sant over zijn complexe leven maakte onderhoudend. Alleskunner Joaquin Phoenix (Her, Walk the line) speelt zowel fysiek als emotioneel één van zijn beste rollen als de cartoonist die zijn handicaps te lijf gaat met de helende kracht van de zwartgallige spotprent.

Intussen probeert hij zijn alcoholverslaving te overwinnen met het bekende Twaalf Stappenplan van de Anonieme Alcoholisten, waardoor veel scènes een nogal repetitief en anekdotisch karakter krijgen. Dat deze bijeenkomsten toch ontroeren, is te danken aan de verrassend aandoenlijke bijrol van Jonah Hill als Callahans aaibare AA-mentor Donnie