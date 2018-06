Luidruchtige seks op camping grote ergernis

1 / 2 1 / 2 Tip: wilt u het toch luidruchtig maken, zet dan het licht uit. Ⓒ Hollandse Hoogte

ALKMAAR - Nederlandse kampeerders ergeren zich vaak groen en geel aan de buren. Zo’n 60% heeft klachten over herrie en overlast, slecht opgevoede kinderen, agressieve honden, het reserveren van bedjes bij strand of zwembad (’handdoekje leggen’) en te luidruchtige seks in de aanpalende tent.