Dit moet je doen tegen muggen

1. ,,Ren niet gelijk naar de apotheek voor smeerseltjes. Ruim de bron op. In een straal van tweehonderd meter om het huis is ergens stilstaand water. Een emmer of een verfblik met regenwater. Dat is de broedplaats waar de muggen vandaan komen. De vijver is niet de bron. Vissen en amfibieën vreten de larven en muggen wel op.”

2. ,,Vaak hebben huizen slechte afwatering. Water blijft in dakgoten staan, net onder het slaapkamerraam. De ideale broedplaats. Zorg dat de afwatering op orde is. Plaats een hor. Een fysieke barrière tussen jezelf en het beest.”

3. ,,Mocht er toch een mug de slaapkamer binnendringen; haal een klamboe en hang hem over het bed. In één keer wordt het leuk om die muggen te horen zoemen.”

4. ,Smeren. En dat moet op alle onbedekte delen van het lichaam.”