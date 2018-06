Beleef een sprookje in Bad Bentheim

Al sinds 1885 is Hotel Grossfeld de ultieme uitvalsbasis voor een vakantie of weekendje weg in deze omgeving. Als je hier verblijft, zit je middenin idyllisch Bad Bentheim. Na een hartelijk ontvangst krijg je informatie over je verblijf, de uitstapjes die het hotel organiseert en wat er in de nabije omgeving te doen is. Toch hoef je zeker de deur niet uit, want het hotel biedt alle faciliteiten voor een ontspannen, gezellig verblijf.

Mocht je er wel op uit trekken, bezoek je natuurlijk het sprookjesachtige kasteel dat letterlijk om de hoek van het hotel te vinden is. Al lopende door de kamers en indrukwekkende vertrekken uit de riddertijd waan je je in de Middeleeuwen. De kasteeltuin is bovendien een verademing.

De natuur in en rondom Bad Bentheim is met name deze tijd van het jaar prachtig. Met een gratis leenfiets van het hotel maak je de mooiste tochten door een glooiend landschap dat nu vol in bloei staat. Een overvloed aan rust, ruimte en vrijheid. En eenmaal teruggekomen, geniet je van een ijsje of drankje op het nieuwe terras van Hotel Grossfeld. Het uitzicht liegt er niet om. Dit is genieten ten top.

De zwembaden van het hotel nodigen uit tot een verfrissende duik. Binnen, of als de temperatuur het toelaat, buiten. Hier weten ze hoe ze gasten in de watten moeten leggen. Het hotel beschikt over wellnessfaciliteiten en biedt een uitgebreid ontbijt- en dinerbuffet. Alleen de Duitse broodjes en het gebak al… Heerlijk en ouderwets gezellig!

De kamers zijn schoon en ruim. Ze hebben elk een eigen stijl en bieden voldoende privacy. Het hotel besteedt tijdig aandacht aan het vernieuwen van het interieur. Zo zijn onlangs een aantal bedden vervangen door luxe boxsprings, is het terras vernieuwd en de speelruimte opgeknapt. Het comfort blijft op deze manier gewaarborgd en het ontbreekt de gasten aan niets.

Hotel Grossfeld biedt doorlopend aantrekkelijke arrangementen aan. Zo boek je nu een grandioze ‘Lente special’ en logeer je een week lang extra voordelig in de zomermaanden. Als gast merk je dat gastvrijheid, kwaliteit en gemoedelijkheid hier hoog in het vaandel staan en dat is fijn.

In ’t kort

Interieur

Landelijk, luxe, romantisch.

Ligging

Net over de grens bij Twente in een gezellig Duits kuuroord.

Service

Een 24-uursreceptie, leenfietsen, drankjespakket, kegelbaan, programma, binnen- en buitenzwembad, wellness, speelruimte, zonneterras, WiFi, TV-lounge en nog veel meer.

Praktisch

Voldoende parkeergelegenheid in de nabije omgeving en het personeel spreekt ook Nederlands.

www.grossfeld.com/TGvrijreizen