18-daagse AirCruise door Afrika

Vanaf Rotterdam The Hague Airport reist u naar Aswan aan de Nijl in Egypte en vervolgens naar Livingstone in Zambia, waar u een bezoek brengt aan de Victoriawatervallen.

Betoverende flora en fauna

In Namibië vindt u de hoogste zandduinen ter wereld bij Sesriem en Sossusvlei. Kaapstad is zonder twijfel een van de mooiste historische steden waar u invloeden terugvindt van Nederlandse ontdekkingsreizigers. In Kaapstad bieden wij u bijzondere excursies waar u desgewenst gebruik van kunt maken. Het verblijf in de Okavango Delta in Botswana is een ander hoogtepunt. Het unieke ecosysteem biedt een enorme diversiteit aan flora en fauna en is het decor van bekende natuurdocumentaires. Totaal anders is de natuur in de Masai Mara in Kenia, een paradijs op aarde. Hier trekken kuddes gnoes en zebra’s over de steppen.

Na al deze ervaringen, die ongetwijfeld een grote indruk op u hebben gemaakt, is het goed toeven op de exotische Seychellen. Geniet en laat u verwennen in uw luxe resort gelegen aan de altijd warme Indische Oceaan. De laatste bestemming is het authentieke Muscat. Bewonder de vele moskeeën, soeks en forten in de sprookjesachtige hoofdstad van Oman.

Top-accommodaties

Tijdens de aircruise verblijft u in luxe of bijzondere accommodaties en maakt u inspirerende excursies. U geniet van de culinaire creaties van de lokale chefs en maakt kennis met diverse culturen en gebruiken. De aircruise wordt begeleid door twee tourmanagers die zorgen dat het u tijdens uw reis aan niets ontbreekt. Gedurende de aircruise is er regelmatig gelegenheid om, als u daar prijs op stelt, even los van het gezelschap uw eigen weg te gaan.

Deelnemen aan de aircruise is niet zomaar een vakantie, maar een ware ontdekkingsreis waarbij u in stijl de kleuren en geuren van den vreemde ondergaat.

Datum & Prijs

11 feb t/m 28 feb 2019

€ 31.995,- P.P.

Inclusief

• Reis per privévliegtuig met businessclass-service

• Hotels

• Excursies

• Ontbijt, lunch, diner

• Fooien

• Begeleiding door professionele tourmanagers

Deelname: minimaal 34, maximaal 54 personen

Toeslag tweepersoonskamer voor alleengebruik: €5.575,-

