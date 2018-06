37e Oerol neemt Terschelling over

Telegraaf-journalist Marco Weijers is op het eiland en doet verslag van Oerol. Zijn tweets lees je onderaan dit artikel.

Met volgepakte boten worden ze aangevoerd. Vandaag alleen verzorgt rederij Doeksen 19 afvaarten vanuit de haven van Harlingen, aanzienlijk meer dan normaal. Veel Oerolgangers komen elk jaar terug om op het Waddeneiland cultuur te snuiven en zeker ook te feesten.

Overal

Theatervoorstellingen, muziek, dans en beeldende kunst zijn de komende tien dagen verspreid over het Friese eiland te vinden. Van open plekken in het bos, tot op het strand en in duinpannen. Maar ook in loodsen op het industrieterrein van West-Terschelling, in boerenschuren, kerken, kroegen en in gymzalen, die allemaal even tot theater of concertzaal zijn omgetoverd. Ook over straattheater kun je overal struikelen. ‘Oerol’ is niet voor niets Terschellings dialect voor ‘overal’.

Dans

Dat dialect is ook gebruikt als een van de inspiratiebronnen voor Foreign tongues van het Oostenrijkse dansgezelschap Liquid Loft, voor het eerst te zien buiten het land van herkomst, in een op de (buiten)locatie toegesneden versie. Daarna volgt een Europese tournee. In deze officiële openingsvoorstelling laten choreograaf Chris Haring en zijn dansers taal en lichaamstaal samengaan en botsen.

Babs van Babs Woordsalon had een prachtig Oerolgedicht gemaakt voor de opening op het Westerkeyn festivalterrein. Ⓒ Foto Neeke Smit

Veel van de voorstellingen die deze dagen op Terschelling voor het eerst te zien zijn, zullen later dit jaar opduiken op andere zomerfestival of in de reguliere theaters.

