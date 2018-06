Dikke droogvaller

De Poolse Delphia werf, eigendom van de gebroeders Kot, luistert goed naar haar klanten. Toen Tornado Sailing de vraag stelde naar een ruim jacht met beperkte diepgang voor haar chartervloot, kwam de werf met een bijzonder ontwerp van Andrzej Skrzat op de proppen. De 47 is nu het grootste Delphia zeiljacht, maar in de komende jaren wordt de modellenlijn uitgebreid met een 54 voeter.

Diepgang

De boten worden handlay-up gebouwd, volglas onder de waterlijn en sandwich daarboven. In de bodem is een gegalvaniseerd stalen frame gelamineerd, waar de doorgestoken mast op rust en waaraan de kiel is bevestigd. Het valt op dat de constructie zeer solide is uitgevoerd en prima is afgewerkt. De motor is een 75 pk Volvo Penta met saildrive. Voor hydraulische kielmidzwaardconstructie geldt een forse meerprijs (+31.000). Dankzij het ingenieuze systeem, met een druk op de knop te bedienen, kan de diepgang variëren van 1,25 tot 2,25 m. Dat is bijzonder op een zo groot jacht. Je doet enige concessies aan de zeileigenschappen, maar je vergroot je vaargebied enorm.

Oase

Het bedrijf uit Makkum verhuurt de 47 vaak. Dat heeft ook te maken met de ruime indeling. De 47 is mooi tijdloos gelijnd. De grote breedte achterin maakt twee stuurwielen noodzakelijk. Toch is de kuip ruim. Verder zie je een mooie, uitklapbare tafel en fraai onderdeks lopende lijnen. Voorop is op het kajuitdak een groot zonnedek gemaakt. De kajuit biedt een oase aan ruimte. Met een gigantische rondzit aan stuurboord en de kombuis plus een forse navigatietafel aan bakboord. Voor de overnachting zijn er twee hutten met een natte ruimte achterin en een grote eigenaarshut met natte ruimte in het voorste deel. Er is zelfs indeling met vijf cabines verkrijgbaar. Het jacht kan van binnen volledig aan de wensen van klanten worden aangepast. Dit exemplaar is uitgevoerd met opties zoals een airco, generator, was-droogcombinatie, een boegschroef en elektrische lieren, voornamelijk zaken die de zeilers comfort bieden en ze toch langer onafhankelijk van walvoorzieningen laten zijn.

Shorthanded

De Selden mast heeft een verticaal doorgelat triradiaal gelamineerd rolgrootzeil, dat met een enkele ‘German sheetinglijn’ wordt bediend. Dankzij een zelfkerende fok en elektrische lieren is de boot shorthanded of zelfs solo te zeilen. Deze Delphia zeilt bijzonder gemakkelijk. De trim is simpel te verstellen, de boot luistert uitstekend naar het roer en de tuigage zet de 14,5 ton waterverplaatsing gemakkelijk in beweging. Als het zwaard omlaag is, halen we met gemak een ware windhoek van 45 graden. Staat het zwaard omhoog, dan vaart de boot vlakker en haalt dezelfde hoogte, maar verlijert meer. Op de kalme testdag valt de snelheid zeker niet tegen. Bij 12 knopen wind, zeilden we een gemiddelde van 6 knopen. De doorloop door de kuip is ruim, de zit is er prettig. In alle opzichten is dit een degelijk, ruim en comfortabel jacht, dat ook als huurschip beschikbaar is.

Scorebord

Cijfer 7,7

Constructie ****

Comfort & Ruimte ****

Afwerking ****

Ergonomie ***

Vaareigenschappen ***

Prijs/Kwaliteit ****

Technische Specificaties

Lengte: 14,48 m.

Breedte: 4,48 m.

Diepgang: 1,25-2,25 m.

Zeiloppervlak: 112,2 m2

Waterverplaatsing: 14.300 kg

Motorisering: 75 pk diesel saildrive

Prijs vanaf: € 276.000

Meer info: