Dit doe je om niet ziek te worden aan boord

Voor wie moet je ’bang’ zijn dat ze je kunnen besmetten? Voor mensen die tot twee rijen voor of achter je zitten.

Virussen blijken uren actief te zijn op het oppervlakte van je opklaptafeltje en opbergzakken in de stoel voor je. Ook dekens en kussens kunnen besmettelijk zijn.

Schoonmaken

Een grondige schoonmaak is dan ook heel belangrijk. Maar daarvoor zijn eigenlijk nauwelijks regels, zo zegt Peter Greenberg, in Amerika bekend als de Travel Detective in een YouTube video.

Volgens hem worden korte binnenlandse vluchten alleen ’s nachts grondig gereinigd als het toestel stilstaat. Op internationale vluchten is de schoonmaak beter, aldus de reis-expert.

Wat kan je doen

Hoe bescherm je jezelf? Gebruik veel hand ontsmetter, is zijn advies. En als je echt bevreesd bent, neem je eigen schoonmaakdoekjes mee het vliegtuig in.

Reinig dan ook de armleuning, is zijn advies. En een onverwachte raad: draai de ventilator boven je helemaal open. Daar komt de meest schone lucht uit.