Recept van de dag: tuinbonengenot

Nodig voor vier blije mensen:

• 750 gr gedopte tuinbonen

• 200 gr oud brood in blokjes

• 30 gr boter

• 5 blaadjes salie, gesnipperd

• 200 gr dikke bakbacon

• 1 eetl tomatenpuree

• 5 bosuitjes, gesnipperd

• 2 tenen knoflook, ragfijn

• 3 grote vleestomaten

• 5 blaadjes basilicum

• broodkruim en 75 gr geraspte oude boerenkaas

• zout en peper

Bereiding:

Bak eerst wat stukjes brood in boter waar je wat salie bij doet. Tot het brood lekker begint te kleuren. Leg op keukenpapier en laat een beetje uitlekken.

Dan dop je de tuinbonen. Dan zet je de bonen op met een beetje, ik zeg een beetje, rasp van wat citroen en een beetje zout. Vijf minuten hooguit. Laat uitlekken.

Nu bak je de bacon uit, snij in kleine stukjes en zet apart. Vet bewaren. Zet in het vet de bosuitjes aan, met de knoflook, de tomaten en wat tomatenpuree. Laat borrelen en pruttelen en gooi alles in de blender. Laat nog even inkoken, scheur er basilicum door. Doe er de tuinbonen bij en de croutons en wat peper. De bacon natuurlijk ook. Alles in een ovenschaal.

Strooi er paneermeel, of beter droog broodkruin over, dan een laag geraspte echte oude kaas. De oven in, 180° C. Kwartier bakken of tot de kaas mooi bruin is.

Eet met stukken desembrood en een glimlach tot je oren. Beter wordt het zelden. In het glas een schuimende Jever, bier met een pittige kruidige hop. Tralala, het is bijna zomer!