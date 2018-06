’Wandelen juist goed voor diabetici’

Langs de pelgrimsroute

Wie: Cobi Rijsdam (60)

Naar: Bilbao, Spanje

Accommodatie: hotels/berghutten

Tijd: 9 dagen

Reden: goed doel

’Met een groep mensen met diabetes ga ik van Frankrijk naar Spanje wandelen, een deel van de pelgrimsroute naar Santiago de Compostela. Door te wandelen kunnen de bloedsuikers dalen, maar het is veilig als je weet wat je moet doen. Als online diabetescoach organiseer ik in mijn regio wandelingen voor de Nationale Diabetes Challenge waarmee we mensen willen laten zien dat bewegen gewoon kan. Ik heb zelf diabetes type 2 en wandel regelmatig. Voor deze reis heb ik extra getraind, onder meer op de Veluwe. Dat is niet zo bergachtig als waar we naartoe gaan, maar je hebt er wel heuvels.

Iedereen die meeloopt, laat zich sponsoren. Van het geld dat we met WeHike2ChangeDiabetes ophalen, organiseert de Bas van de Goor Foundation kampen voor kinderen met de ziekte. Ook om ouders te laten zien dat het wel kan. Ik ben dubbel voorzichtig, maar ik weet dat dit juist goed is voor mijn gezondheid. Overigens gaat er ook een arts mee.

Normaal ga ik niet in de bergen op vakantie, maar ik hou erg van de natuur. Ik ben gek op zon, zee, strand en bos. Ik heb rondreizen door Zuid-Afrika en Canada gemaakt, maar ook een cruise. Ik probeer zoveel mogelijk te zien en te doen. Mijn motto is: stel niet uit tot morgen wat je vandaag kunt doen.”

Zon en rust in Turkije

Wie: Sebas (26) en Mark (20)

Terug uit: Özdere, Turkije

Accommodatie: Club Marvy

Tijd: 8 dagen

Reden: zonvakantie

Sebas: „Mark en ik zijn bijna acht maanden bij elkaar en ik wilde hem voor zijn verjaardag verrassen met een eerste vakantie samen. Hij was niet eerder in Turkije geweest en was in eerste instantie ook wat sceptisch.

Het grenst aan Syrië en je hebt daar natuurlijk in 2016 die coup gehad, dus ik begreep het wel.

Maar ik ben al meerdere keren geweest en wist hem toch te overtuigen. Het is niet al te ver vliegen, niet een heel dure bestemming en ze hebben er fijne all-inclusive resorts.

Ik wilde voor een wat luxer hotel gaan en Club Marvy was inderdaad prachtig. Je merkte dat het net nieuw is.

We wilden vooral lekker van het weer genieten, een beetje relaxen en sporten. We hebben één uitstapje gemaakt naar de oude stad Efeze. Indrukwekkend om te zien. Ik vind dit gedeelte van Turkije sowieso mooier dan het gebied rond Antalya, zeker als je zon en rust zoekt.

Ik heb al veel gereisd. Mark en ik hebben elkaar op Curaçao leren kennen, waar we een tijdje samenwoonden. Dit voelde dus ook weer niet helemaal als de eerste vakantie; we wisten al wat we aan elkaar hebben. Ik begin binnenkort aan een nieuwe baan, dus een langere vakantie zit er voorlopig niet in.”