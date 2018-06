Alle stress verdwenen

Kronkelweggetjes worden smaller en steiler. Als dan opeens die prachtige baai opdoemt, weet ik genoeg: dit gaat heel fijn worden.

Dat het Hillside Beach Club een verborgen schat is, blijkt bij veel Nederlanders bekend. Landgenoten die er al jaren komen, drukken mij dan ook op het hart er niet over te schrijven. Maar deze plek voor jezelf houden is kansloos, zeker na een studie van de Harvard Universiteit waaruit blijkt dat Hillside Beach kan doorgaan als het beste vakantieresort ter wereld.

Hoe dat komt? Alles is smaakvol, van het eten tot de inrichting van de kamers, het strand en de restaurants. Het echte geheim van het all-inclusive resort blijkt echter het tevreden personeel. Ze stralen uit ervan te genieten er te mogen werken, en proberen het de gast oprecht naar de zin te maken. Dat lukt, bijna driekwart van de gasten keert terug, daarbij heeft het resort een klanttevredenheid van bijna 100 procent.

Ik snap het wel: dit is het paradijs voor wie even helemaal niets wil. Terwijl de kinderen van het beachvolleytoernooi naar de voetbal- en waterpolowedstrijd rennen, wordt mijn zonnebril gepoetst. Er staan thee en meloen klaar nadat ik in zee heb gezwommen in de afgezette zwembaan. Als ik mijn bikini wil drogen dan kan dat in de speciale badkledingdroger, als ik vanaf mijn bedje bediend wil worden, druk ik op de knop in de parasol.

En dan die baai. Azuurblauwe zee voor de deur, diverse stiltestrandjes, een exclusieve watersporthoek, een prachtige spa, de geur van bloemen en planten, drie restaurants en de nabijgelegen plaats Fethiye, waarvan je elke dag denkt: laat ik daar morgen naartoe gaan. Om dan nog iets verder in de fijne strandbedjes weg te zakken.

In ’t kort

Interieur

Mooie lichte, luxe kamers. Met buitenbadkamer en geweldig terras met zeezicht.

Ligging

In een prachtige privébaai, op 20 minuten rijden vanaf de leuke plaats Fethiye.

Service

Het blije personeel zorgt voor tevreden gasten.

Opvallend

Volgens studie van de universiteit van Harvard is het all-inclusive Hillside Beach Club het beste vakantieresort ter wereld.

Hillsidebeachclub.com