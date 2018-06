Een nacht in de kroeg

De dokter focuste zich vooral op een verdikking in de hals van de presentator die zichtbaar werd op momenten dat de camera hem closer in beeld nam. Bij de arts gingen meteen alle alarmschellen af: dit was foute boel. De interviewer had een ernstige vorm van kanker, waarvan hij vermoedelijk zelf geen weet had. Een tumor als deze moest onmiddellijk worden behandeld, sterker: had al behandeld moeten zijn!

Hij bedacht zich geen moment en belde de tv-studio. De ’anchor’ zal vreselijk geschrokken zijn, maar werd enkele dagen later succesvol geopereerd. Vanaf de bank had de arts een leven gered. Aan dit waargebeurde verhaal moest ik terugdenken bij het lezen hoe een nachtelijk bezoek aan een kroeg het leven van zakenman Jack Bongers redde.

„In de kroeg zitten is eigenlijk mijn werk…”, lacht de 57-jarige Nijmeegse groothandelaar in drank. Aan een bar zag hij twee jongens met een appje op hun telefoon spelen. Telkens hielden ze hun mobieltje bij hun arm of hand. Dat intrigeerde hem. „We raakten daarover aan de praat. Met behulp van hun telefoon konden ze hun huid checken op huidkanker. Ik vond dat wel geinig.”

Deze toevallige ontmoeting zou kort erna tot de vondst leiden van een kwaadaardige vorm van huidkanker. Want de volgende dag al downloadde Jack de app en maakte z’n vrouw een foto van een plekje op zijn borst dat hem al een tijdje niet zinde. De telefoon-app, ontwikkeld door een bedrijf dat huidkankerspecialisten naar de foto’s laat kijken, gaf vrijwel onmiddellijk een risicobeoordeling door.

Ook nu rinkelden de alarmbellen. Twee dagen na de telefonische diagnose hingen er diverse artsen met een dermatoscoop, een soort vergrootglas voor moedervlekken, boven de borst van Jack Bongers. Ze twijfelden niet; Jack werd de volgende dag nog ingeroosterd voor een operatie. „Een week na mijn kroegbezoek lag ik op de operatietafel in het ziekenhuis om dat plekje te laten wegsnijden. Het ging allemaal waanzinnig snel.”

Het aantal patiënten met huidkanker neemt elk jaar toe in almaar zonniger Nederland. In 2017 waren er ongeveer 16.200 nieuwe gevallen van huidkanker, exclusief het minder agressieve basaalcelcarcinoom (38.000 gevallen), waaraan Jack al eens eerder was geopereerd. Elk jaar overlijden hier 600 tot 800 mensen aan huidkanker.

Enkele weken later volgde Jacks uitslag: een melanoom! Een potentieel dodelijke huidkanker waarvoor een uitgebreide tweede operatie nodig was.

Onlangs werd in Leids onderzoek de betrouwbaarheid van dergelijke huidkanker-apps in twijfel getrokken. Het deert Jack Bongers geenszins. „Ik prijs mezelf gelukkig dat ik dat appje heb gedownload”, zegt hij. „Het heeft mijn leven gered.”

