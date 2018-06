Ode aan de flippo in Nationaal Onderwijsmuseum

1 / 4 1 / 4 Terug in de tijd: de zeepkistenrace.

Wie nu nog flippo’s verzamelt, is duidelijk niet van deze tijd. Maar ook de vorig jaar zo populaire ’fidget spinner’ is al hopeloos ouderwets. De ’squishy’ is ’in’, maar bij het verschijnen van deze krant waarschijnlijk al niet meer. Rages onder kinderen zijn een ongrijpbaar fenomeen.