Gadgettester: VR-i 360

Videos kijken op YouTube is een favoriete bezigheid. Per dag worden er alleen al via deze videodienst wereldwijd vijf miljard filmpjes bekeken. Per minuut wordt er maar liefst driehonderd uur video geüpload.

Ook ik ben een frequente bezoeker. Nieuwsgebeurtenissen, leuke video’s, instructievideo’s en mijn favoriete video’s over alles wat maar de lucht in gaat.

Sinds drie jaar heeft het videokijken er een extra dimensie bij gekregen: 360 graden-video’s (beter bekend als virtual reality). Je kunt de video op je beeldscherm in 2D blijven bekijken en met de muis de kijkrichting aangeven (ook leuk), maar het wordt pas echt interessant als je een speciale bril opzet, waarbij het beeld de beweging van je hoofd volgt en je dus gewoon om je heen kunt kijken. Je waant je vrijwel direct in een andere (virtuele) wereld.

De prijs van de camera’s en benodigde kennis was voor velen een te grote hobbel. Daar is gelukkig snel verandering in gekomen. De prijs en kwaliteit van de camera’s liggen binnen bereik van de massa en het maken van een 360 graden-video ligt binnen de mogelijkheden van de gemiddelde videomaker.

Ik stapte in de cockpit met een camera uitgebracht onder het Nederlandse merk VR-i (vr-i.nl). Industrieel ontwerper Jurrian Kolkman biedt met zijn merk kwaliteit en design aan voor een eerste complete stap op het gebied van 360 graden video. Een camera, een VR-bril (voor smartphone) en een koptelefoon.

Kolkman: „Als ontwerper heb ik de beste producten in China geselecteerd wat betreft functionaliteit en design binnen een bepaald prijssegment. Op dit moment hebben we het logo VR-i, alle verpakkingen, handleidingen en de reisdoos voor de hoofdtelefoon zelf ontworpen. Bij de 360 graden-camera hebben we een mount stukje en de waterdichte behuizing toegevoegd, aangezien je de camera in weer en wind moet kunnen gebruiken. In de toekomst willen wij alles – op de camera na – zelf maken. Ik ben al bezig met 3D CAD tekeningen van een nieuwe VR bril.”

De VR-i 360 camera, waarvan de accessoires GoPro-uitwisselbaar zijn, is makkelijk te bedienen. Met of zonder app. Zonder app gewoon een kwestie van de knop indrukken en de opname loopt, met app start je de opname via je telefoon en kun je meekijken. Via gratis software (Symax360) maak je je filmpje simpel klaar voor eigen gebruik of voor YouTube.

Voor een eerste stap op VR-gebied is VR-i een prima optie, maar wil je hogere kwaliteit en meer creativiteit dan ligt er bijvoorbeeld met de Garmin Virb 360 (€ 670) en het montageprogramma Final Cut Pro (€ 330) een hele virtuele wereld voor je open.

In ’t kort

Plus

Eenvoudige kennismaking met 360 graden video. Makkelijk te bedienen. Extra accessoires.

Min

Batterijduur

Waardering

★★★★

Prijs: € 199