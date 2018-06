Heel dorp te koop voor 320.000 euro

Voor 320.000 euro krijg je twaalf huizen, een kerk, een heli landplaats en een tennisbaan.

Ⓒ REALESTATE.COM.AU

De nieuwe eigenaar van Monogorilby is meteen grootgrondbezitter met vijftien hectare land.

Het dorp is ooit gebouwd voor de werknemers van een houtfabriek. Na de sluiting van de onderneming is er nog gepoogd een camping te beginnen.

„Het is een ideale locatie voor iemand die out of the box kan denken”, zegt Danielle Meyer, de makelaar die het landgoed probeert te verkopen tegen Australische media. „Je kan er een vakantiepark van maken, of zelfs een wellness.”

De 12 huizen zijn allemaal voorzien van elektriciteit en stromend water.

