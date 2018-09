Vliegtaks drukt vraag naar tickets nauwelijks

Dat blijkt uit onderzoek dat het ministerie van Financiën heeft laten doen naar de effecten van een vliegtaks. In het regeerakkoord is vorig jaar al afgesproken dat zo’n belasting er in 2021 komt, liefst in Europees verband, maar als dat niet lukt op nationaal niveau.

„Vliegen wordt, in tegenstelling tot reizen met een trein, een tram of een auto, op geen enkele manier belast”, zegt staatssecretaris Menno Snel (Financiën). „Terwijl het wel een aanslag is op het milieu.” Door een vliegtaks in te voeren hoopt het kabinet te bereiken dat consumenten en bedrijven daar in hun keuzes meer rekening mee gaan houden.

Alleen de manier waarop vliegen straks wordt belast, moet nog nader worden uitgewerkt. Daarbij ligt niet alleen de keuze tussen een Europese of een nationale aanpak, maar ook tussen een belasting per vliegtuig of per vertrekkende passagier. Ook wordt gekeken of de vliegtaks zo kan worden vormgegeven dat het gebruik van zuinigere vliegtuigen wordt gestimuleerd.

Duitsland

Volgens Snel wijst het onderzoek verder uit dat een vliegtaks in alle varianten goed is voor het klimaat, de welvaart en zelfs de economie, zij het allemaal in beperkte mate. Hij denkt niet dat mensen massaal zullen uitwijken naar luchthavens net over de grens, aangezien bijvoorbeeld Duitsland ook belasting heft op vliegen.

Het kabinet polst de komende maanden hoe de luchtvaartbranche erover denkt. Belanghebbenden kunnen hun mening geven over de varianten die op tafel liggen. In het najaar wordt gekozen welke variant tot een wetsvoorstel wordt uitgewerkt.

Medio 2008 werd ook al een vliegtaks ingevoerd. Maar gezien de sterke economische neergang die later dat jaar begon, en die ook de luchtvaartsector hard trof, werd die maatregel binnen een jaar alweer teruggedraaid.