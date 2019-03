Reis vaker vertraagd

Naar schatting vier miljoen Nederlanders kiezen deze zomer voor een vliegvakantie, 3 procent meer dan vorig jaar. Opvallend is dat het aantal vluchten dat meer dan drie uur is vertraagd, afgelopen jaren op Nederlandse luchthavens sterk is toegenomen: van 2200 in 2014 tot 3530 vorig jaar. Lennoc Flight Intelligence in Arnhem houdt via een database al het vliegverkeer van en naar Nederland bij, onder andere voor de luchtvaartinspectie.

Ook voor rechtszaken over onder andere vertragingsclaims wordt informatie van Lennoc gebruikt. „De stijging van het aantal vertraagde vluchten heeft te maken met de groei van het vliegverkeer. Procentueel valt de schade mee, gemiddeld nog geen één procent van het totaalaantal vluchten van en naar Nederland is echt langdurig vertraagd, maar het gaat bij die ruim 3500 vluchten vorig jaar toch om bijna een miljoen passagiers. Je zal er maar mee te maken krijgen”, zegt vliegexpert Paul Vaneker van Lennoc Flight Intelligence.

Ibiza

Denise de Groot (30) en haar vriend Patrick kunnen erover meepraten. Ze hadden 32 uur vertraging naar Ibiza. Uiteindelijk moesten ze via Barcelona naar hun vakantieoord vliegen. Met twee baby’s. „Eigenlijk zou de vlucht 2,5 uur duren. Daar hadden we Ibiza voor uitgekozen, lekker overzichtelijk met kleine kinderen. We wilden op safe gaan en dan krijg je deze ellende.”

Het is zeer herkenbaar voor Nederlandse vliegtoeristen, blijkt uit een peiling van De Telegraaf: steeds meer reisstress, hectische luchthavens, lange wachtrijen, monstervertragingen of – ook erg vervelend – koffers kwijt.

Twaalf uur later

Denise en Patrick vlogen met vrienden naar het Spaanse vakantie-eiland met luchtvaartmaatschappij Vueling. „Het gedonder begon al tijdens het inchecken”, vertellen ze. „We stonden in de rij om onze koffers af te geven. Opeens verdween de vlucht van het bord. Het drama bleef voortduren. Twaalf uur later zijn we teruggereden naar huis in Heerhugowaard in de hoop dat we de dag daarop konden vliegen.”

Helaas was de vlucht die ze de volgende dag hadden, óók vertraagd. „Nu was er te veel wind. Toen we bijna vier uur later dan gepland vertrokken, vlogen we via Barcelona. Daar moesten we rennen voor onze aansluitende vlucht. Die haalden wij net, maar onze koffers niet. Ook was het autoverhuurbedrijf dicht, toen we eindelijk ’s avonds op Ibiza aankwamen. Het was één grote chaos en het heeft ons honderden euro’s extra gekost. Dit jaar gaan we fijn met de auto.”

Slechter weer

Volgens voorzitter Frank Allard van Barin, brancheorganisatie van alle luchtvaartmaatschappijen die op Nederland vliegen, zijn vertragingen niet altijd toe te schrijven aan maatschappijen. „Niemand wil graag dat zijn passagiers en bemanning worden vertraagd. Dat kost veel geld. We hebben vaker te maken met slechter weer en vooral meer stakingen”, meent hij. Ook is de luchtverkeersleiding in Europa volgens hem een lappendeken van nationale organisaties.

„Wij pleiten al jaren voor een efficiëntere manier van vluchtbegeleiding. Het lukt de Europese Commissie en EU-lidstaten niet om dat voor elkaar te krijgen”, aldus Allard. Gerrit Ruizendaal vloog met zijn vrouw en dochter naar Torremolinos. Het duurde vijftien uur voordat het vliegtuig aankwam in Spanje.

Blikseminslag

„Het is onduidelijk waarom we zo fors vertraagd waren. Ik hoorde iets over een blikseminslag.” Het betekende volgens hem urenlang rondhangen op Schiphol zonder goede informatie. De meeste klagers verwijten dat ook andere reisorganisaties. Volgens branchevereniging ANVR doet iedereen zijn best om toeristen goed op te vangen bij onvoorziene voorvallen. Volgens de wet hebben passagiers bij technische en operationele problemen recht op compensatie van 250 tot 600 euro, tenzij er sprake is van overmacht.