Ontdek Nederland op de fiets

Prachtige fietsroutes

Wat is een betere manier om Nederland te ontdekken dan op de fiets? Zo geniet u al fietsend van de enorme diversiteit die de Veluwe heeft te bieden, of ontdekt u 'ons eigen stukje buitenland' in het Zuid-Limburgse heuvellandschap. Maar ook mooie steden als Amersfoort en Apeldoorn verkent u prima per fiets. Vanuit al onze hotels vertrekken prachtige fietsroutes. Wij verzorgen deze graag voor u en daarbij vergeten wij uiteraard de inwendige mens niet.

U vertrekt niet zonder een snackpakket met sap, fruit en een energiereep voor onderweg!

Bilderberg tips

Fiets door de ongerepte natuur vanuit de Bilderberg hotels op de Veluwe. U vindt ze in Garderen, Wolfheze, Oosterbeek, Heelsum en Apeldoorn. Vanuit de Bilderberg hotels in Venlo en Tegelen fietst u niet alleen heuvel op en af, u kunt ook een stukje Duitsland meenemen in uw route. Door de duinen? Stap op de fiets vanuit Scheveningen. Verken de Utrechtse Heuvelrug vanuit Hoevelaken of geniet van de Friese meren vanuit het hotel in Beetsterzwaag.

Extra

Wat u ook zoekt, bij Bilderberg vindt u het! En u, als lezer van Telegraaf-magazine VRIJ, verwelkomen wij graag met een drankje in ons hotel.

Prijs: vanaf € 54,50

Inbegrepen

• 1 of meerdere nachten in een comfortabele hotelkamer met Het Bilderberg Ontbijt

• Fietsroutes

• Snackpakket met flesje sap, een stuk fruit en energiereep

Niet inbegrepen

• Meerprijs eenpersoonskamer (varieert per hotel)

• Gemeentebelasting (varieert per hotel)

• Service-toeslag €2,20 p.p.p.n.

Reisperiode

Dagelijks t/m oktober 2018

Kijk voor meer info en om te boeken op bilderberg.nl/vrij