Filmrecensie: ’The mercy’ ✭✭✭

’Mag ik je op wat mogelijke problemen wijzen?’ vraagt zijn door Rachel Weisz gespeelde echtgenote voorzichtig. Zo heeft hij geen boot. ’Ach’, antwoordt haar positief ingestelde kerel, ’ooit had ik ook geen vrouw en nu een hele mooie.’ Met hulp van de lokale caravanmagnaat, bouwt Donald een schip. Na het nodige oponthoud en een extra hypotheek om alles te bekostigen, licht hij het anker om Teignmouth in Devon te verruilen voor de wereldzeeën. Uiteraard is het geen smooth sailing. Maar wie een spannende mens-tegen-de-elementen zeilrace verwacht bij The mercy, komt even bedrogen uit als degenen die Crowhursts race volgden in 1968. Firth, even beheerst als altijd, en Weisz zijn grote namen als lokkertje voor een middelmatig onderhoudende film. Het zijn niet zozeer de huizenhoge golven en vervaarlijke kapen die het Donald Crowhurst moeilijk maken op zijn zelfgebouwde boot, als wel de gekmakende eenzaamheid. Bedenk dat dit een film is van dezelfde man die de psychologische tranentrekker The theory of everything maakte, en je stapt in elk geval beter voorbereid aan boord dan Donald.

Tisha Eetgerink