Deze comfortabele Franse gezinswagens koop je voor €7.500

Occasionselectie

Citroën C4 (1997-2010)

Deze generatie van de C4 is nog steeds eigenzinnig om te zien. Vooral de driedeurs die als ’Coupé’ wordt aangeduid. Een deel van de bedieningstoetsen zit centraal op het stuur, maar draait niet mee: als je niet oplet, kom je met je vingers klem te zitten. Opvallend: de C4 is voor een Franse auto vrij hard geveerd. Via gaspedaal.nl staat bij een dealer in Deventer een metallic blauwe 1.6 VTi ’Anniversaire’ (2010, 97.000 km) voor € 7.450.

Peugeot 407 (2004-2011)

Niet iedereen houdt van dit ’haaienbek’-model, maar eenmaal achter het stuur weet de Peugeot alsnog te overtuigen. Grote en kleine hobbels worden prima verwerkt. Goede stoelen, laag geluidscomfort: dit zijn heerlijke auto’s op lange ritten! Wie geen station nodig heeft, kiest voor dit budget een mooiere, betere ’Berline’. Bij een autobedrijf in Oosterwolde vinden we voor €7.445 een rijk uitgeruste 2.0 ST automaat (2009, 107.000 km).

Renault Laguna (2007-2015)

De vorige Laguna had geen beste reputatie, waar dit compleet nieuwe model ten onrechte onder te lijden kreeg. Hij rijdt erg prettig, veert aangenaam, zit uitstekend en het blijft mooi stil aan boord. Net als bij Peugeot is ook hier de stationwagen de meest gewilde carrosserievariant. Gaspedaal.nl wijst ons op een metallic bruine 2.0 Expression (2009, 57.000 km) bij een autobedrijf in Etten-Leur voor € 7.499.

Oordeel van de Wegenwacht

Citroën C4

Deze generatie C4 kent de nodige zwakke punten. Let bij aankoop op ’zagende’ geluiden uit de versnellingsbak. Dat duidt op versleten lagers en dus op een kostbare revisie. Achterwiellagers slijten ook bovengemiddeld snel, maar zijn vlot te vervangen. De individuele bobines gaan soms kapot, maar kunnen alleen per vier worden vervangen. Dure ingreep!

Peugeot 407

Een slecht lopende benzinemotor is te verhelpen door vuile of losse contacten te herstellen. Fuseekogels slijten relatief snel en de aircopomp kan vastlopen: repareren kost een lieve duit! De temperatuursensor geeft soms foute waarden door, waardoor de elektronica denkt dat de motor heet loopt. De Wegenwacht controleert dat en vervangt anders de sensor.

Renault Laguna

Dit model steekt veel beter in elkaar dan zijn gelijknamige voorganger. Er zijn wel wat elektronische storingen bekend, vooral veroorzaakt door (spat)water dat in elektronische componenten kan doordringen. Kwestie van droogmaken. De Wegenwacht kent een trucje om de elektrisch bediende handrem los te krijgen als deze dienst weigert.

Ons advies

Als het een Franse middenklasser moet worden, dan bevelen we de Renault Laguna aan. Een miskende auto, maar een hele fijne!