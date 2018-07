Tips tegen een schimmeltent

Ik heb ooit bij het opruimen één tentje over het hoofd gezien. Dat was niet eens zo erg geweest als hij droog was geweest, maar dit was na een typisch Hollandse verregende vakantie. Een jaar later was de schade niet te overzien: het ding stonk een uur in de wind en de binnentent was bespikkeld met drie kleuren schimmel.

Ik besloot er een stevige schoonmaakbeurt aan te wijden met een zeer verdunde oplossing (1:10) van chloorwater. Na een kwartier spoelde ik de tent met koud water uit en was hij weer als nieuw! Zelfs de muffe geur was verdwenen.

Het duurde alleen drie dagen voor hij weer droog was.