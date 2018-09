Wereld Emoji Dag: zeg ’t met emoji’s

- Er zijn inmiddels maar liefst 2666 verschillende emoji’s vastgelegd in de zogenoemde Unicode standaard, het systeem dat ervoor zorgt dat we de plaatjes onbezorgd naar elkaar kunnen sturen (zonder dat er een wit vlakje verschijnt). Op deze manier kan iedereen dezelfde symbolen gebruiken, al zijn er op de verschillende platforms (Twitter, Facebook-messenger, telefoonfabrikanten) soms kleine interpretatieverschillen.

- De meest gebruikte emoji wereldwijd is ’tears of joy’ oftewel huilen van het lachen.

- Twitter heeft bekendgemaakt dat er elke dag zo’n 250 miljoen emoji’s worden verstuurd op het sociale medium. Dat zijn wel 3.2 miljard emoji’s per jaar!

- De van oorsprong Japanse emoji’s die wij allemaal op onze mobieltjes gebruiken, zijn in 1999 bedacht door Shigetaka Kurita. Eigenlijk wilde deze ontwerper een eenvoudige pictogramtaal met 176 symbolen samenstellen om, op verzoek van de Japanse telecomgigant NTT DoCoMo, het mailverkeer te verbeteren. In hun systeem waren mailtjes namelijk beperkt tot 250 tekens; met de pictogrammen (vliegtuig, een paraplu, een zonnetje) kon meer worden gezegd in een beperkte ruimte. De plaatjes mochten niet groter zijn dan 144 pixels, een beperking waaraan hun (toen) kenmerkende blokkerige uiterlijk was te danken.

- Maar waar komen de zo kenmerkende en veelgebruikte gezichtjes vandaan? Twee jaar eerder, in 1997, ging de Fransman Nicolas Loufrani aan de slag met het overbekende smiley-logo, in 1963 ontworpen door de Amerikaan Harvey Ball. Franklin, de vader van Nicolas, was journalist en gebruikte het lachebekje in de jaren 70 om een ’goednieuwscampagne’ in zijn krant France Soir te beginnen. Ook in De Telegraaf was deze campagne toentertijd terug te vinden.

- De vrolijke smiley sloeg dermate aan dat vader Loufrani uiteindelijk het bedrijf SmileyWorld opzette en duizenden producten rondom het al snel wereldwijd beroemde symbool bedacht. SmileyWorld bezit anno 2018 de rechten op het gele gezichtje in 80 landen en heeft een omzet van 265 miljoen dollar.