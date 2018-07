Badgasten in Italië binnenkort verlost van strandverkopers?

Per 1 juli zijn nieuwe, scherpere regels van kracht geworden en de bedoeling is om die ook te handhaven. Het zonder toestemming rondwandelen met een kar vol handelswaar was namelijk al jaren verboden maar wetshandhavers waren doorgaans in geen velden of wegen te bekennen. Met een financiële injectie moet daar verandering in komen en zullen lokale autoriteiten het strand op moeten, aldus lokale media. Verder zullen ook verhuurders van kamers waar de handelaren verblijven, worden aangepakt.

De reguliere handelaren langs de lust klagen al lang tijd steen en been over de zwervende concurrentie. De hoop is nu gevestigd op de sterke man in Rome, de rechtse populist Salvini.