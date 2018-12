Deze gerestaureerde Buick trekt veel bekijks

„Deze Buick kocht ik 22 jaar geleden, voordat de internethandel echt op gang kwam. In ’Het Particuliertje’ dat bij de sigarenboer lag, bekeek ik advertenties. Ik was meteen verliefd op deze Special uit 1958. Ik kocht ’m toen hij al een paar jaar in Nederland was. Al snel bleek het niet zo’n beste aanschaf te zijn. Een opknapbeurt was slecht gedaan; in de vloer zaten platgeslagen oude olievaten gelast! Uiteindelijk heb ik er twaalf jaar over gedaan om de auto te krijgen zoals hij nu is.

Een belangrijk hulpmiddel bij de restauratie was de fax. Ik had een enorm dikke onderdelencatalogus uit Amerika, de Hemmings. Als je iets nodig had, zocht je de nummers op van bedrijven die misschien iets hadden en verstuurde je een fax. Zo ben ik aan vier nieuwe deuren en een betere motorkap gekomen.

"’Gevaarlijke capriolen vanwege alle bekijks’"

Weet je wat het lastigst was tijdens de restauratie? Een goede plaatwerker vinden die zijn afspraken nakomt. Ik was twee jaar bezig en had de auto al tweemaal bij een bedrijf weggehaald toen ik ein-de-lijk een vakman vond die op zaterdag bij me langskwam.

De caravan heb ik nu twee seizoenen. We bezoeken er festivals en rockabillyfeesten mee. Mijn vrouw heeft snel heimwee en zo kunnen we dicht bij huis toch lekker weekenden weg én blijven slapen. Een Fokker uit 1970: inderdaad, van de vliegtuigbouwer. Ook de caravan is helemaal uit elkaar gehaald en weer opgebouwd in de Amerikaanse diner-stijl. Hij was er slecht aan toe: het leek wel alsof ze er sigaren in hadden gerookt, zittend naast de frituurpan. Je kon het vuil er met een plamuurmes uit steken.

Het is één grote, glanzende kermis: geweldig. We hebben heel veel bekijks onderweg, soms op het gevaarlijke af. We zijn eens ingehaald over de vluchtstrook omdat iemand een filmpje wilde maken. Maar goed, het is show. Ik maak mensen gelukkig!”

Eigenaar

Dirk Jacobs (59), ambtenaar

Auto

Buick Special Sedan

Bouwjaar

1958

Geschatte waarde

€25.000

Gem. verbruik

1 op 5

Motor

V8, 5964 cm3

Toekomstplannen

„Op zich is de Buick af, maar er is altijd iets te doen. Het blijft een oude auto!”