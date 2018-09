Filmrecensie: ’The happy prince’ ✭✭✭

’The happy prince’. Ⓒ Foto PR

Van alle Oscar Wilde-bewonderaars is Rupert Everett misschien wel de grootste. De Engelse acteur speelde de flamboyante (toneel-)schrijver in de film The importance of being Earnest en het theaterstuk The Judas kiss. Vervolgens broedde hij jarenlang op een script over de laatste dagen van de tragische dandy: The happy prince.