5 goddelijke tips voor Grieks Messinia

WANNEER TE GAAN:

APRIL / MEI: Hier schijnt 300 dagen per jaar de zon, dus eigenlijk is het er altijd fijn. Wij waren er in mei, heerlijk aangenaam met een temperatuur van zo’n 25 graden. De zee was met 21 graden nog koel, maar warm genoeg voor een fijne duik.

DIT MOET JE ETEN:

OLIJVEN: Messinia is beroemd vanwege zijn kalamata-olijven, die dezelfde naam dragen als de hoofdstad van de provincie. Eet ze zo of in een Griekse salade. De olijfolie gebruiken ze voor vrijwel alles. De olive oil Martini die we dronken was goddelijk!

OVERNACHT HIER:

COSTA NAVARINO: Het luxe vakantie- en golfresort is als een oud Grieks/Romeins dorp en ligt direct aan het strand en zette de provincie Messinia acht jaar geleden op de internationale toerismekaart. We zwommen er in onze eigen(!) infinitypool en vermaakten ons avondenlang op het ‘dorpsplein’ met restaurants en barretjes.

OP ONTDEKKINGSTOCHT:

OMEGA BEACH: Deze baai scoort hoog op het lijstje van mooiste stranden ter wereld. Het dankt zijn naam aan zijn vorm, perfect halfrond, net als de Griekse letter. Het goudgele zandstrand met zijn azuurblauwe zee is puur en onbedorven en dat blijft ook zo omdat het is uitgeroepen tot beschermd natuurgebied. Geen strandtenten of ligbedden hier, dus wil je er een dagje doorbrengen neem dan je eigen parasolletje mee.

Leuk feitje:

Costa Navarino is de uitgekomen droom van ‘Kapitein’ Vassilis Constantakoloulos. De Griekse scheepsmagnaat, een van de rijkste mannen ter wereld, had een missie:

de wereld laten zien hoe mooi ‘zijn’ geboorteplek is. Bovendien wilde hij de lokale bevolking daarvan laten profiteren. Dat is gelukt: terwijl de rest van Griekenland diep in de crisis zat, is dit dankzij de bouw van het resort aan de Messiniaanse aan de lokale bevolking voorbij gegaan.

