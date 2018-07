Je gaat naar het strand en je neemt mee... oeps vergeten

Vergeten: een mes

Een stuk watermeloen mee naar een picknick op het strand of in het park, maar ben je vergeten een mes mee te nemen? Dat is helemaal geen probleem. De kans is groot dat je de oplossing in je handtas hebt zitten: flosdraad. Daarmee snijd je het stuk fruit in mooie partjes. Met het ijzersterke draad kom je namelijk zo door het fruit heen.

Vergeten: een kurkentrekker

Flesje wijn mee, maar geen kurkentrekker? Ook dat hoeft niet te betekenen dat je met een triest gezicht naar de fles hoeft te staren. Hoewel het natuurlijk eigenlijk het handigst is om een fles met schroefdop te kopen, zijn er ook genoeg oplossingen voor hardnekkige kurken; de een wat handiger dan de ander. Iets wat je altijd bij je hebt - als het goed is - zijn je sleutels. In het onderstaande filmpje wordt uitgelegd hoe je je fles wijn daar zonder gedoe mee open krijgt.

Vergeten: zonnebrand

Het volgende werkt niet per se tégen zonnebrand, maar als je je zonnebrand dan toch niet bij je hebt of je bent je vergeten in te smeren, is het wel heel handig: yoghurt. Omdat een verbrande huid gekoeld en gekalmeerd moet worden, is yoghurt ideaal. De bacteriën die van nature in yoghurt voorkomen zorgen er bovendien voor dat de huid gewapend is tegen eventuele ontstekingen bij brandwonden.

Vergeten: anti-jeuk-spul

Als je in het park geprikt wordt door een brandnetel, kan dat vervelende jeuk opleveren. Hondsdraf werkt daar goed tegen. Deze plant groeit vaak naast z’n prikkende broertje en door het sap van de plant uit te smeren over de jeukende huid verdwijnt de irritatie vanzelf.

Ook jeukende beten van muggen of horzels kun je zonder Deet prima behandelen. Het beste is om er wat zuurs op te gooien, blijkt na een kijkje op de website Oma Weet Raad. Een fles azijn heb je vermoedelijk niet in je handtas zitten, maar wie weet kun je aan een paar augurken komen bij de viskar op het strand. Of vis ze van je broodje hamburger af.

Vergeten: blikopener

Heb je blikjes tonijn mee, of wil je hotdogs maken, maar ben je een blikopener vergeten? Dat hoeft geen probleem te zijn. Als je een lepel bij je hebt, maak je een blikje daar zo mee open. Althans, het duurt wel iets langer dan met een normale blikopener, maar dan heb je ook wat. Als je geen lepel voor handen hebt, dan kun je het ook met een stuk steen proberen. Door met de bovenkant van het blikje hard over het ruwe oppervlakte van de steen te wrijven, is het blikje makkelijk te openen. Wel opletten dat er geen stukjes metaal achterblijven in het eten.

Vergeten: speaker

De zon schijnt, je hebt goed gezelschap, lekker eten, fijne drankjes. Het enige dat nog mist is muziek en helaas: je speakers liggen thuis. Als je op het strand of in het park zelf een boxje wil maken, is dat zo gebeurd. Je hebt daarvoor wel twee lege plastic glazen en een wc-rol nodig.