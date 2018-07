Spelen met slim licht

Tijd voor wat intelligentie. Een starterset met drie Philips Hue kleurlampen moet ons huisje voor een paar dagen op het gebied van verlichting een beetje ’smart’ maken.

We gebruiken het setje om de vernieuwde Hue-app te testen die Signify, zoals het van Philips losgesneden lampenbedrijf tegenwoordig heet, onlangs heeft geïntroduceerd. Een meegeleverde ’bridge’ ontvangt de commando’s en stuurt deze door. Door de app op onze smartphone of tablet te installeren, kunnen we ook de kleuren van het licht veranderen.

Gekoppeld aan Googles Assistant op Android-telefoons en Siri op de iPhones regeert hij zelfs op stemcommando’s: ’Woonkamer aan’. En er was licht.

Is dat echt handig? Zeker, als je wilt dat licht in huis meer is dan alleen het tegenovergestelde van donker. Via de app is er, behalve tonen van het witte licht, veel in te stellen. Zo zijn er vooraf bedachte ’scènes’ die bepaalde sferen moeten oproepen. Dat het niet lukt om ons echt in een ’tropische schemering’ of een ’savanne-zonsondergang’ te wanen, ligt waarschijnlijk aan onze gebrekkige fantasie, maar prettig licht leveren de scènes wel op. Bij ’lezen’, ’gedimd’ en ’nachtlampje’ krijgen we wat we verwachten. Scènes zijn ook zelf te creëren, zodat je met een paar swipes de eettafel altijd onder ideale verlichting hebt.

Andere aardige instellingen zijn de ’routines’ die de liefhebber rustig laten wakker worden bij kalm sterker wordend licht of die je in slaap doen vallen bij invallende duisternis. Andere routines laten lampen doen wat we willen als we van huis zijn.

Ook met een van de inmiddels 750 apps van derden is via Hue met licht te spelen. Zo zijn er apps die je verlichting in meditatieve yogasferen brengen of laten ’meedansen’ met muziek die je via een toepassing als Spotify afspeelt.

De vernieuwing in de Hue-app 3.0 zit hem in de introductie van nog meer scènes, shortcuts en andere verbeteringen in de navigatie en meer mogelijkheden om de lampen aan entertainment- en tv-systemen te koppelen. Ook is de app geschikt gemaakt voor de onlangs geïntroduceerde Huelampen voor buitenverlichting.

Of we het leuk vinden of niet, we zullen vanzelf wennen aan slimme lampen in huis. Signify heeft aangekondigd vanaf 2020 geen ledlamp meer te willen maken die niet ’connected’ is. Alle led gaat aan het internet.