Hittegolf op komst: met korting naar attractiepark

De huidige tropische temperaturen in Nederland lenen zich perfect voor een siësta in de middag, net als in warme landen. Dit sluit aan bij Port Laguna, het nieuwe mediterrane entreegebied van Toverland. “Door onze gasten een Siësta-ticket aan te bieden, kunnen ze hun dag ontspannen beginnen en in de namiddag met het hele gezin genieten van al het moois dat Toverland te bieden heeft,” zegt commercieel directeur Carin van Berkel.

Volop verkoeling

In Port Laguna wanen bezoekers zich in een zomers havenstadje met een azuurblauwe lagune, waar ze kunnen relaxen in een vakantiesfeer. Niet alleen in de lagune zorgen de waterstroompjes voor verkoeling, ook in de rest van het attractiepark voert water de boventoon. Zoals in boomstamattractie Expedition Zork en wildwaterbaan Djengu River.

Siësta-ticket

Een Siësta-ticket voor personen langer dan 120 cm kost € 17,50 en kinderen tussen 90 – 120 cm betalen € 12,50 per persoon. De tickets zijn vooralsnog alleen verkrijgbaar op zondag 22 juli, maandag 23 juli, dinsdag 24 juli, donderdag 26 juli en vrijdag 27 juli 2018 aan de kassa van Toverland. Het attractiepark is deze dagen geopend van 10.00 tot 19.00 uur, tickets zijn geldig vanaf 16.00 uur.