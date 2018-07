Lezers blikken terug: Tourwinnaars

Frappant: voor deze Toen kreeg ik vrijwel alleen reacties van mannelijke lezers! Alle overwinningen in het vrouwenwielrennen ten spijt blijft het kennelijk een mannensport.

Zowel Jan als Joop maakt zeer veel warme herinneringen los. IJans Katerbard was zeven jaar toen Jan Janssen in 1968 (vandaag vijftig jaar geleden) de Tour won. „Mijn vader zat aan de radio vastgekleefd en was euforisch. Als klein jochie snapte ik niet waarom Jan Janssen huilde. Mijn moeder vertelde dat mensen ook kunnen huilen van geluk.”

Johan Strieker stond in 1980 op de Champs-Elysées toen Gerrie Knetemann de arm van Joop Zoetemelk omhoog tilde bij het naderen van de finish. „Met nog veel meer trots kijk ik terug op het feit dat ik als 6-jarig mannetje in 1968 samen met mijn vader in het Velodrome Parc des Vincennes was toen Jan Janssen als eerste Nederlandse Tourwinnaar werd binnengehaald. Vriendelijke Bretonse toeschouwers hielpen ons over het hek heen zodat we konden meelopen toen Janssen met de door hem gewonnen Opel Kadett op het middenterrein werd rondgereden.”

Tranen van geluk bij eerste Nederlandse Tourwinnaar Jan Janssen.

Finish van Zoetemelk

Ook Rob Vergeer was bij beide overwinningen aanwezig. „Als zestienjarige mocht ik mee met enkele oudere leden van mijn wielervereniging, Excelsior in Gouda. Ik reed koersen in een door mijn moeder gebreide, replica groene trui op een Verbi-fiets, hetzelfde merk als waarop Jan z’n eerste serieuze successen behaalde. Die zondag zaten we op perfecte plaatsen in het stadion. Pas later besef je hoe bijzonder dat was.” In 1980 reed Vergeer met de auto naar Parijs om de finish van Zoetemelk op de Champs-Elysées bij te wonen.

Bert Damminga was niet in Parijs, maar Janssens overwinning was voor hem al even bloedstollend. „Bij de laatste rit naar Parijs met enkele seconden verschil schreeuwden mijn vader en ik tegen de tv dat hij moest blijven doorrijden. Het was te spannend om naar het toilet te gaan of om iets te drinken of te eten!”

Raymond van Harmelen, vernoemd naar Raymond Poulidor, kwam als 17-jarige wielrenner de ploeg van Jan Raas tegen, inclusief Joop Zoetemelk. „Ik fietste als een gek naar mijn helden toe en Joop sprak me aan: ’Als je mee wilt fietsen, ga dan naar voren, dan is het makkelijker voor je’. Aan het eind van de rit mocht ik van Jan Raas mee-eten en ik werd ook nog eens door een van de renners thuis afgezet!”

