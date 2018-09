Oregano-tomatensalade

“Oregano met de Latijnse naam Origanum vulgare is ook bekend onder de naam Wilde marjolein, een vaste plant die op veel plaatsen zich thuis kan voelen maar vooral iets kalkrijk en wel voedselrijke grond en niet te nat en niet te droge grond. De bestuivende insecten zijn er gek op vanwege de hoeveelheid nectar en pollen die de kleine bloemetjes afgeven. De bloemetjes scoren dan ook hoog in de pollenatlas.

Bijen, hommels en vlinders zijn altijd dol op kleine bloemetjes, dus voor mensen die hun tegel of Dela-tuintjes eindelijk eens gaan aanpassen aan de wensen van de natuur moeten hier op letten bij de keuze van beplanting. Bij voldoende dracht (het aantal bloeiende bloemen bij elkaar) levert de bloem zelfs voldoende nectar, die de bijen omzetten in heerlijke honing. Dat zal hier niet snel gebeuren maar wel in de zuidelijke streken waar Oregano gekweekt wordt voor nog meer doeleinden vanwege medicinale toepassingen. De bijen worden dan ook ingezet om een hogere zaadopbrengst te garanderen.”

En dan volgt een Mediterraan recept met tomaat en oregano.

Nodig voor een gezellig drukke tafel:

• 6 tomaten in partjes gesneden,

• 1 rode ui in fijne ringen gesneden,

•1 komkommer in kwart schijfjes gesneden,

• 125 gram olijven liefst de zwarte,

• klein beetje zout en een boel versgemalen zwarte peper,

• 125 ml echte olijfolie,

• 200 gram feta gebrokkeld of in dobbelsteentjes gesneden,

• scheutje azijn,

• En dan natuurlijk de in een kom gemengde ingrediënten flink bestrooien met verse oregano.