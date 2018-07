Help: waterijsjes bijna op

„De vraag naar de ijsjes is zo groot dat de aanvoer die ’s ochtends bij de supermarkt binnenkomt er voor het einde van de ochtend vaak alweer uit is”, zegt Freek Bracke van Unilever, het moederbedrijf van ijsproducent Ola. Alle ijsjes lopen hard, maar de Raket spant de kroon. Dit jaar worden er nog meer verkocht dan eerder, het gaat volgens Unilever al om ruim vijftig miljoen stuks.

Dat niet alleen Nederland, maar bijna heel Europa al weken in een zee van zon baadt, maakt de vraag nog groter. „We doen ons best de supermarkten op tijd te bevoorraden, maar als dat niet lukt dan zijn de ijsjes bij andere verkooppunten zoals in de horeca of benzinestations vaak beter verkrijgbaar.”

Dat komt volgens Wilco Jansen van horecagroothandel Sligro omdat de cafés en snackbars sneller in kunnen spelen op mooi weer, en daar bij hun inkoop beter rekening mee houden. „Zij hebben al grotere voorraden ingeslagen.” Bij Sligro levert het aanhoudend mooie weer nog geen lege diepvriesschappen op, maar de groothandel merkt wel dat de aanvoer onregelmatiger wordt. „Dat is meestal een teken dat de industrie hard moet werken om aan de vraag te kunnen voldoen.”

In Heemskerk hoorde een klant van de Jumbo al dat medewerkers van die super met cash op zak naar concurrerende supermarkten werden gestuurd, om daar ijsjes te kopen. Dat verhaal komt een medewerker van de winkel niet bekend voor, maar zij vertelt wel dat de waterijsjes bijna op zijn. Bij een filiaal van Deen in de buurt is het hamsteren van ijslollies in ieder geval onopgemerkt gebleven. „Maar er wordt ook zoveel ijs verkocht.”