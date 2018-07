De Johan Cruijff ArenA krijgt een nieuwe grasmat. Het hybride gras (90 procent echt gras en een beetje kunstgras) in het voetbalstadion van Ajax wordt een keer per jaar vervangen. Ⓒ ANP

Serieus, het bestaat: een site waarop je live kunt volgen hoe het nieuwe gras in de Johan Cruyff ArenA wordt aangelegd en groeit. Toen ik onlangs een uitgebreid artikel over grassprietjes, een webcam en nog meer nieuws rondom kijkenhoehetgrasgroeit.nl las, wist ik zeker dat de komkommertijd officieel was begonnen.