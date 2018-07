Oude kater met gebreken?

Dierenarts Piet Hellemans beantwoordt elke week een lezersvraag. Deze week: „Ik heb een kat van 16 die vroeger altijd buiten was. Nu ligt ze op zolder en komt alleen beneden om te eten en te drinken. Waar we gek van worden, is haar gemauw van haar, vooral ’s nachts... Alleen als ze bij mij ligt, is ze stil.”

Oude katten kunnen vanaf 10 à 12 jaar gebreken gaan vertonen. Veel voorkomende ouderdomskwalen zijn een verminderde nierfunctie en een te snel werkende schildklier. Katten laten vaak amper zien dat er iets mis is dus het zijn kleine, subtiele veranderingen waarop je moet letten. Zoals iets meer water drinken, op koude plaatsen liggen, minder eten, vaker overgeven etc.

Je dierenarts kan met een bloedonderzoek de nierfunctie, het schildklierhormoon en andere orgaanfuncties controleren. Wanneer (ouderdoms)kwalen in een vroege fase worden ontdekt, is er vaak veel minder bijsturing nodig en hebben de dieren minder last van hun kwaal en herstellen ze sneller.

Ook als uw dierenarts geen afwijkingen vindt, dan is zo’n controle nog steeds nuttig. Voorkomen is beter dan genezen.

