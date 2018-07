Ad Visser doet niet aan agenda’s

Je hebt geen agenda. Is dat niet lastig?

„Je creëert veel meer mogelijkheden door het niet hebben van een agenda. Al die andere mensen hebben allemaal agenda’s en die zitten vol. Dus willen ze een afspraak voor over drie weken maken. Dan weet je bijna zeker dat er iets tussenkomt. Moet het weer worden verzet naar anderhalve week later. Pfff. Bij mij werkt het zo: degene die me ’s morgens belt, kan ’s middags langskomen. Ik schrijf natuurlijk wel op wanneer ik moet optreden in het theater, want die zitten aan een schema vast. Maar verder helemaal niets.”

Dat is altijd jouw manier van leven geweest?

„Ik ben altijd bezig geweest een manier van leven te creëren waarin ik zo vrij mogelijk kan zijn. Vrij zijn is voor mij: niet gedwongen worden door anderen iets te doen op de manier waarop zij zich dat voorstellen. Je moet in het leven in je eigen ritme terechtkomen. Niet in het ritme van een samenleving die uit steeds meer regels en verwachtingen bestaat. Dagelijks.

Alleen al om hier te komen: een plek voor je auto zoeken, hoelang mag je er wel of niet mag staan, moet er geld in of een pasje. Er zijn honderdduizenden dingen die mensen belemmeren om in dat eigen ritme te komen. Dat is ongezond en je komt steeds verder van jezelf af te staan.”

Maar is dat ook niet inherent aan onze welvaart? Die brengt regels met zich mee. In een arm land kun je de hele dag onder een boom liggen, maar is dat nou zo fijn?

„Nu verwar je vrijheid met niets doen. Dat is niet hetzelfde. Vrijheid is ruimte om te doen en te denken zoals jij graag zou willen.”

Het hele interview leest u vandaag in VRIJ of online via deze link (PREMIUM)