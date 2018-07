Zo vormen mieren niet langer een plaag

1. Als mieren zoetigheid in huis vinden, zetten de werksters een lokspoor uit dat door andere werksters wordt gevolgd. Ruim gemorste limonade of jam dus dadelijk op!

2. U kunt mieren op een dwaalspoor brengen door het lokspoor te onderbreken. Dat doet u door goed schoon te maken met water en allesreiniger.

3. Leg een sterk ruikend kruid zoals pepermunt(thee) of vers tomatenblad op het lokspoor. In de tuin raken mieren in de war als u in de buurt van hun looproutes Afrikaantjes, goudsbloemen, lavendel, bieslook, majoraan, salie, lavendel of basilicum zet.

4. Mierennesten kunt u bestrijden met een omgekeerde bloempot. Vul een pot met aarde en zet deze omgekeerd op het nest. Na een dag of tien hebben de mieren een nest met eitjes in de pot gemaakt. De inhoud van de pot kunt u in de biobak gooien.

5. Zijn de mieren weg, maak het huis dan grondig schoon om mierensporen te verwijderen. Als u daarna blijft schoonmaken en geen voedselresten laat slingeren, zult u merken dat de beestjes wegblijven.

