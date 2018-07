Drie alternatieven voor een compacte gezinsauto

Occasionselectie

Hyundai i20 (2014-heden)

Deze i20-generatie ziet er goed uit, is ruim en fraai afgewerkt. De kuipvormige stoelen zitten fijn, maar niet als je een breed postuur hebt. De Hyundai is redelijk comfortabel, maar stuurt niet zo scherp. De meest verkochte versie heeft een 1.2 liter viercilinder benzinemotor (1 op 17). Op gaspedaal.nl staan meer dan genoeg exemplaren. Wij tippen een spierwitte i-Motion uitvoering (2016, 15.000 km) bij de merkdealer in Zwaag voor € 14.950.

Mazda 2 (2015-heden)

Mazda heeft een eigenzinnige benadering in motortechniek. Geen roffelende driecilinder met een turbo, maar een 1.5 liter benzinemotor die vooral bij lage toeren veel trekkracht heeft. Dat rijdt soepel, stil en relatief zuinig (1 op 16). De Mazda stuurt en schakelt haarscherp.Voor volwassenen is de 2 achterin wat krap. Bij de merkdealer in Baarlo vinden we een mooie donkerblauwe 1.5 ’Intro edition’ (2015, 43.000 km) voor € 14.890.

Suzuki Baleno (2016-heden)

Achter in de Baleno kun je riant zitten. De bagageruimte is de grootste in deze klasse (355 liter). Nog een sterk punt: de Baleno is duidelijk lichter dan andere auto’s. Dat scheelt zomaar een of twee klassen in de houderschapsbelasting. De 1.2-liter versie haalt 1 op 18. Bij de Suzuki-dealer in Vlaardingen staat voor € 14.299 een mooie metallicgrijze 1.2 Exclusive (2017, 37.000 km).

Oordeel van de wegenwacht

Hyundai i20

Kwalitatief zijn de meeste Zuid-Koreaanse auto’s tegenwoordig even goed als de Japanse merken. Ook in het geval van de i20 geldt dat de Wegenwacht geen euvels kent die specifiek bij dit model voorkomen. Aardige bijkomstigheid is de zeer uitgebreide fabrieksgarantie van Hyundai die ook blijft gelden als de auto wordt doorverkocht.

Mazda 2

De Mazda 2 kent eveneens een zeer hoog kwaliteitsniveau. Bij de benzineversies gaat weleens iets mis met de aansluiting van de dynamo.

De Wegenwacht lost dit ter plekke op zodat het onderdeel in elk geval weer functioneert. Wel is het slim om er bij de eerstvolgende onderhoudsbeurt naar te laten kijken.

Suzuki Baleno

De betrouwbaarheid van Japanse auto’s wordt door Suzuki consequent onderstreept. De Baleno is ook weer zo’n auto waar de Wegenwacht niks aan kan vinden. Prima wagen!

Ons advies

Als we puur kijken naar het aanbod en de kosten, kiezen we in dit geval voor de Suzuki Baleno.