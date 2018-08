Oproep: wat vindt u het mooiste strand van Nederland?

Heel persoonlijk natuurlijk, op welk strand een ieder het liefst vertoeft. Hecht u veel waarde aan reuring en hippe strandtenten, dan bieden Zandvoort en Bloemendaal uitkomst. Gaat u voor rust en ruimte? Het Noordzeestrand van Schiermonnikoog behoort tot de breedste van Europa en is ook nog eens één van de schoonste stranden van ons land. Kitesurfers schijnen hun hart op te kunnen halen in IJmuiden. Of gaat u toch liever naar Callantsoog, Catzand, Kijkduin in Den Haag of Wijk aan Zee?

We horen graag van u wat volgens u het allerfijnste en mooiste strand van Nederland is en natuurlijk waarom u dat vindt. Geeft u er meteen een strandtent-tip bij?

Mail uw reactie naar check-in@telegraaf.nl. Volgende week komen we terug op het onderwerp in ons magazine VRIJ.