In de geest van Bob Marley

Relax. Don’t worry, be happy! Bij Marley denk je aan Bob. Denk je aan Bob, dan denk je aan rastafari’s, geestverruimende joints, dreadlocks, zonnige Jamaicaanse eilanden en vooral lekkere reggaemuziek.

Hoewel Marley al in 1981 veel te vroeg op 36-jarige leeftijd overleed, kent iedereen zijn hits zoals No woman, No cry en I shot the sheriff. Zijn naam leeft dus voort, maar niet in alleen via zijn muziek, als boegbeeld van de rastafaribeweging of via een van zijn twaalf (!) kinderen.

Zijn zoon Rohan die het tot American-footballspeler schopte, richtte in 2012 het audiomerk House of Marley op. Een merk dat volledig in de geest van zijn vader handelt. De producten zijn gemaakt van duurzaam materiaal zoals bamboe en (hoe kan het anders…) hennep. Daarnaast doneert House of Marley een percentage van de verkoop aan OneTreePlanted.org. Deze organisatie plant voor elke ingelegde dollar over heel de wereld een boom.

„Daar stopt het niet”, aldus importeur Frits de Groot. Vanuit het zonovergoten Zandvoort haalde hij het importeurschap in 2013 binnen.

„Daar zat een voorwaarde aan. De importeur moet een lokaal goed doel ondersteunen en wij kozen voor de Johan Cruijff Foundation.”

Het assortiment van Marley is ruim. Kiezen was dan ook moeilijk. Werd het de onder voetballers populaire draagbare bleutoothspeaker Bag of Riddim, de nieuwste No Bounds Sport minibox of de Stir it up-platenspeler?

Aangezien een plaat draaien de laatste tijd behoorlijk hip is (even ontdigitaliseren), werd het de pick-up, al begreep mijn 21-jarige zoon dat woord niet en wisten mijn (ook jonge) videocollega’s hem niet draaiend te krijgen. Of ze keken verrast op bij het woord B-kant en vroegen ze zich af hoe je naar het volgend nummer ging. Echt retro dus.

De Stir it up heeft een ingebouwde voorversterker, dus direct luisteren via de koptelefoon is mogelijk, maar een box of externe versterker aansluiten maakt het feest met de meegeleverde Marley-plaat compleet.

Vanzelfsprekend is er ook een usb-poort als je de behoefte hebt om een oude plaat te digitaliseren, maar ik gaf de voorkeur aan een weekje lang lekker plaatjes draaien uit de oude doos van zolder. Op een bamboe-’pick-up’ die er ook nog eens stoer uitziet.

In ’t kort

Plus

Hout en hennep. Natuurlijker kan het niet. Prima geluid. Superhip!

Min

Materiaalkeuze maakt prijs iets hoger.

Waardering

✭✭✭✭

Prijs

Stir it up

€ 197

Koptelefoon

€ 45

Bag of Riddim

€ 249