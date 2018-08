Toerist verzamelt in mum van tijd 40.000 euro aan verkeersboetes

De Sheikh Zayed Road in Dubai nodigde toerist uit eens flink het gaspedaal in te drukken. Ⓒ Bloomberg

DUBAI - Een Britse toerist heeft in de straten van Dubai in een mum van tijd voor een megabedrag aan verkeersboetes verzameld. De man ging helemaal los in zijn gehuurde Lamborghini Huracán en werd tientallen keren geflitst op de Sheikh Zayed Road.