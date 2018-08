Campers in de kreukels: aantal schadegevallen op reis neemt fors toe

,,Daarmee zet de trend van vorig jaar zich onverminderd voort, want toen hadden we zelfs te maken met een toename van incidenten met campers van 58 procent”, zegt Gerben Koopman, commercieel directeur van VHD, dat de schades afhandelt voor grote verzekeraars. ,,Wij hebben vanuit het buitenland tot en met juli al 566 hulpverzoeken gekregen, fors meer dan de 447 meldingen vorig jaar in die periode.”

Het beeld wordt bevestigd door de ANWB Alarmcentrale, die eveneens ’substantieel’ meer oproepen om hulp krijgt.