’Reis niet naar Noord-Lombok en Gili-eilanden’

Wie al in het gebied is, krijgt het advies de aanwijzingen van de lokale autoriteiten op te volgen. Ook raadt het ministerie Nederlanders aan contact te houden met de luchtvaartmaatschappij en hun reisorganisatie en familie op de hoogte te brengen van de situatie.

Volgens het ministerie zijn reisorganisaties en touroperators er overigens zelf verantwoordelijk voor of ze reizen laten doorgaan. Maandag zei reisorganisatie TUI nog dat Nederlanders die de komende twee weken naar Lombok op vakantie willen, in principe kunnen gaan.

„Maar dat passen we aan. We gaan vanaf nu geen nieuwe passagiers naar Noord-Lombok en de Gili-eilanden brengen”, aldus een woordvoerster. „Veertien Nederlanders die in een hotel in het zuidoosten van het eiland zitten, zijn ongedeerd gebleven maar hebben aangegeven dat ze eerder naar huis willen.”

Op 5 augustus werd het Indonesische eiland Lombok in het noorden getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 6.9 op de schaal van Richter. Hierbij zijn doden en gewonden gevallen. Ook is er veel schade aan gebouwen, huizen en wegen.

Er zijn naschokken mogelijk in deze gebieden, zo waarschuwt Buitenlandse Zaken.

