Mijn kater blijft sproeien

Als katers geslachtsrijp worden (7 à 9 maanden), kunnen ze onder invloed van testosteron urine gaan sproeien in hun omgeving (zelfs in huis). Dit is normaal katergedrag. Door te sproeien markeert een kater zijn territorium zodat soortgenoten weten dat hij dit gebied zal verdedigen en dat hij klaar is om te paren.

U heeft nog geluk dat dit alleen in de tuin gebeurt. Hoe later in zijn leven een kater wordt gecastreerd, des groter de kans dat dit sproeigedrag zich ontwikkelt. Andere factoren kunnen meespelen: een andere kat (of ongecastreerde kater) in de buurt, verkeerde plaatsing of schoonmaak van de kattenbak, een blaasirritatie of -ontsteking en/of te weinig of te veel zicht op de tuin.

Om dit probleem op te lossen, adviseer ik om een kattengedragspecialist thuis uit te nodigen. Een feromonenstekker kan wel degelijk helpen.

