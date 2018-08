Gestolen e-bikes snel opgespoord met gps-zender

Exacte cijfers van e-bikediefstal zijn er niet omdat een elektrische fiets in de registers op één hoop met andere fietsen wordt geveegd. Schattingen zijn er wel: zo’n tien procent van de nieuwe e-bikes zou jaarlijks in handen van dieven terechtkomen. Dat zijn er ruim 29.000.

„Het lijkt erop dat ons diefstaltotaal dit jaar weer iets hoger gaat uitkomen dan in 2017, in lijn met de trend van de afgelopen jaren. In 2017 hadden we 2200 claims, wat weer een toename van zestien procent was ten opzichte van 2016”, zegt Klaas Kregel van verzekeraar Unigarant.

Positievere geluiden zijn er ook. Directeur Douwe Boeijenga van fietsverzekeraar Enra luidde een paar jaar geleden nog de noodklok, maar is nu iets gematigder: „Er wordt nog steeds gestolen. Het lijkt echter alsof we ons meer bewust van de risico’s zijn geworden en we er meer tegen doen.”

Profijt

„Mijn indruk is ook dat we in Nederland profijt hebben van de opkomst van elektrische fietsen in omringende landen. Het zijn veelal Oost-Europese bendes die grote aantallen e-bikes stelen. Waarom zouden zij nog naar Nederland komen als het gemakkelijker is geworden om dichter bij huis e-bikes te jatten?”

Concrete cijfers heeft Boeijnga niet. Maar in Duitsland waar Enra ook actief is, neemt het aantal diefstallen een vlucht. „Daar zien we een grote stijging, terwijl e-bikediefstal zich hier enigszins lijkt te stabiliseren. Het probleem verschuift deels.”

Om gelegenheidsdieven en bendes beter de baas te blijven, bedenkt de tweewielermarkt steeds vernuftiger methodes. Die inspanningen zijn begrijpelijk, want een nieuwe e-bike vertegenwoordigt een behoorlijke waarde: gemiddeld 1.948 euro.

Zeker dit fietsseizoen zijn systemen met zogeheten track and trace gemeengoed geworden. Daarbij zit in of op de fiets een zender, vaak met gps. Bij diefstal is de fiets op afstand te volgen zodat dieven snel in de kraag kunnen worden gevat.

Gazelle lanceerde begin dit jaar de Grenoble C7+HMB Connect, een luxe afgewerkte e-bike mét gps-chip. Een paar maanden lang hielden dieven hun handen thuis. Tot medio juli. Meteen bewees het systeem zijn nut. Het gps-signaal bracht opsporingsambtenaren en politie bij een schuurtje nabij een woonwagenkamp in Brabant. De fiets en de rechtmatige eigenaar werden snel herenigd.

Een gestolen fiets is op een smartphone eenvoudig terug te vinden. Ⓒ foto Hollandse Hoogte

Snel opsporen

„We rekenen erop dat een recovery-team de gestolen fiets snel opspoort en terugbezorgt bij de eigenaar. Als dat binnen 48 uurniet lukt, krijgt het slachtoffer een nieuwe elektrische fiets”, stelt een woordvoerder van Gazelle.

Volgens Gazelle is track and trace nog maar het begin. „Wij maken onze fietsen steeds slimmer. Het moment dat een fiets zijn eigenaar herkent, is dichterbij dan wij denken.”

Ook Sparta had al succes met ingebouwde locatievolgers.

Eerder dit jaar lanceerde ANWB de Blijven Fietsen Verzekering. Hierbij wordt de fiets uitgerust met een zender. In de eerste drie maanden na de introductie sloten meer dan vijftienhonderd klanten de fietsverzekering af. Tot nu toe werd één fiets gestolen die binnen 24 uur werd teruggevonden.

Daarmee lijkt de zender ook een preventieve werking te hebben. Ook Enra ziet dat. Directeur Boeijenga: „Pas nog was er een elektrische lokfiets met gps-systeem gestolen. Het spoor leidde naar Polen waar twintig gestolen fietsen werden aangetroffen. Track and trace schrikt bendes af.”

Ingebouwde zender

In samenwerking met enkele fietsmerken beloont Enra fietsers met ingebouwde zender. Zij betalen minder premie. Daarnaast werkt Enra met een postcodesysteem. Wie in een risicogebied woont, betaalt meer. „Met name in de vier grote steden is de premie hoger. Het verschil tussen de hoogste en laagste premie kan zo een factor vier verschillen.”

Bij Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit juichen ze inspanningen om e-bikediefstal in te perken, alleen maar toe. „Maar speel niet voor eigen rechter”, adviseert Mojgan Yavar van de stichting. „Bovendien is alleen track and trace niet voldoende. Gebruik tevens goede sloten met het ART-keurmerk. En bewaar informatie over de fiets, zoals het framenummer.”